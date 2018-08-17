В Вологде открылась выставка предметов, сваляных из шерсти
17.08.2018 [Общество]
В Вологде открылась выставка «Валяние из шерсти», объединившая мастеров-фелтмейкеров и ценителей войлока из Вологодской области.
Там можно увидеть предметы одежды, аксессуары, сумки, русские валенки в современном стиле, забавные игрушки, картины и многое другое. Кроме того, посетители могут посмотреть видеофильмы о техниках валяния.
Увидеть авторские работы и заказать экскурсии можно до 25 сентября по адресу ул. Советский пр.35а. Вход на выставку и экскурсионное обслуживание бесплатны.
- Те, кто увлекается валянием, смогут открыть для себя новые имена в войлочном мире, найти новых друзей и наставников, - сообщает организатор выставки - Фонд развития малых городов и сел «Земля Вологодская».