В Вологде открылась выставка предметов, сваляных из шерсти

17.08.2018 [Общество]

В Вологде открылась выставка «Валяние из шерсти», объединившая мастеров-фелтмейкеров и ценителей войлока из Вологодской области.

Там можно увидеть предметы одежды, аксессуары, сумки, русские валенки в современном стиле, забавные игрушки, картины и многое другое. Кроме того, посетители могут посмотреть видеофильмы о техниках валяния.

Увидеть авторские работы и заказать экскурсии можно до 25 сентября по адресу ул. Советский пр.35а. Вход на выставку и экскурсионное обслуживание бесплатны.

- Те, кто увлекается валянием, смогут открыть для себя новые имена в войлочном мире, найти новых друзей и наставников, - сообщает организатор выставки - Фонд развития малых городов и сел «Земля Вологодская».

Тэги: ремесла

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