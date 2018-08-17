В Вологде открылась выставка предметов, сваляных из шерсти

В Вологде открылась выставка «Валяние из шерсти», объединившая мастеров-фелтмейкеров и ценителей войлока из Вологодской области.

Там можно увидеть предметы одежды, аксессуары, сумки, русские валенки в современном стиле, забавные игрушки, картины и многое другое. Кроме того, посетители могут посмотреть видеофильмы о техниках валяния.

Увидеть авторские работы и заказать экскурсии можно до 25 сентября по адресу ул. Советский пр.35а. Вход на выставку и экскурсионное обслуживание бесплатны.