Пермский театр юного зрителя покажет в Вологде пять спектаклей

Пермский театр юного зрителя в рамках обменных гастролей с Вологодским областным театром для детей и молодежи покажет вологжанам пять спектаклей. Гастроли Пермского ТЮЗа в Вологде пройдут с 27 сентября по 2 октября.

27 сентября в 18:30 и 29 сентября в 19:00 зрители увидят лирическую и грустную комедию «Продавец дождя» (16+) по пьесе американского драматурга Ричарда Нэша.

- В центре истории - семья фермеров Карри: отец, старшая дочь Лиззи и два брата Ной и Джим. В их скромном доме живут любовь, нежность, уважение друг к другу. Место действия – юг США. Засуха. Гибнут посевы, нечем кормить скот. Жара не только раскалила землю, но и обострила семейные отношения. Героев охватывает отчаяние. Поворотным моментом становится появление Старбака, человека загадочного и странного, обещающего сотворить настоящий ливень. Однако он дарует семье гораздо больше, чем просто дождь.

28 сентября в 18:00 вологжане смогут посмотреть спектакль «Лондон» (18+) по пьесе Максима Досько.

- Главный герой постановки – обыкновенный сантехник Гена, волей случая оказавшийся в Лондоне. Что такое любовь? Кто такой патриот? Как и где жить? На эти вопросы предстоит найти ответы не только герою спектакля, но и зрителям, которые вместе с Геной впервые полетят на самолете, увидят столицу Великобритании и встретятся с переводчицей Эбигейл. Но где счастье в этой жизни?

30 сентября в 18:00 зрители увидят постановку «Еврейское счастье» (16+) по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин».

- Главная героиня Эсфирь Львовна, первоклассный модельер, отработавшая 40 лет в столичном театре, имеет мощный и неукротимый характер полководца. Она вступает в противоречие с собственным сыном, у которого абсолютно другие понятия о жизни.

1 октября в 17:00 Пермский ТЮЗ покажет притчу для детей и взрослых «У ковчега в восемь» (9+) по пьесе Ульриха Хуба.

- Главные герои спектакля – три друга-пингвина, которые так похожи на людей, причем не только внутренне, но и внешне. История, рассказанная со сцены, разворачивается в дни всемирного потопа, когда Ноев ковчег – единственная надежда на спасение. Всем известно, что на ковчег, отправляющийся ровно в восемь, может взойти лишь «каждой твари по паре», но пингвинов трое, и все они – верные друзья, не способные разлучиться.

2 октября в 11:00 и 15:00 маленьких вологжан приглашают поиграть в сказку по пьесе Ксении Жарковой.

Спектакль Пермского ТЮЗа «Сказки Оле-Лукойе» (6+) основан на произведениях Ганса Христиана Андерсена.

Предварительная онлайн-продажа билетов откроется 20 августа на сайте granatov.ru. Билеты также можно приобрести у распространителей: 8-911-532-20-33 (Галина Витальевна), 8-911-503-77-65 (Елена Борисовна).