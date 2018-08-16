После жалоб вологжан на Октябрьском мосту решили ввести одностороннее движение

16.08.2018 [Общество]

Из-за введения с вечера 15 августа реверсивного движения на Октябрьском мосту в центре и Заречье, в частности, на улице Чернышевского теперь постоянные «пробки». Там сейчас открыта для движения только одна полоса и по ней по очереди можно ехать только в одну сторону.

Как рассказали Newsvo читатели, автобусы в центр со стороны «Бригантины» едут по полтора часа, поэтому люди вынуждены выходить и идти пешком.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации службы такси намерены поднять плату за маршруты, в которых придется ехать по мосту 800-летия вместо Октябрьского. Об этом нам рассказал таксист одной из фирм.

После осмотра ситуации на дороге городские власти и сотрудники ГИБДД предложили рассмотреть другой вариант организации движения. По мосту машины смогут двигаться  только в направлении из центра в Заречье, а тем, кто едет из Заречья в центр, нужно ехать через мост 800-летия или объездную дорогу. Исключением станет только общественный транспорт и машины спецслужб.

- На улице Чернышевского для тех, кто двигается со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Горького, разрешен поворот только налево, то есть мы будет загружать на данный момент мост 800-летия. Это необходимо, чтобы понять пропускную способность в таких условиях. Оценивать такой вариант движения будем до вечера 17 августа, то есть в течение полутора суток. Если от граждан будут поступать жалобы, будут какие-то накладки, мы будем корректировать  все в рабочем режиме. И просьба к вологжанам – у кого нет необходимости на личном транспорте посещать центральную часть города Вологды, от таких поездок воздержаться и воспользоваться общественным транспортом, – прокомментировал командир ОБ ДВС ГИБДД УМВД России по городу Вологде Сергей Лебедев.

Одностороннее движение на мосту с 7.00 до 20.00 регулируют инспекторы ГИБДД. Они работают на перекрестках Сергея Орлова – Чернышевского, Чернышевского – Набережная VI Армии, Чернышевского – Горького. В ночное время, с 20.00 до 7.00, когда интенсивность транспортного потока снижается, на мосту будут включаться светофоры и будет разрешено реверсивное движение.  

 

На организацию движения по Октябрьскому мосту жалуются и пешеходы.

- Со стороны Орлова проход просто перекрыт, без всяких приветов почему и надписей как действовать. Так как машины едут в этом направлении моста, естественно желание продолжить путь. Впрочем, за поворотом к мосту появляется полицейский, который регулирует движение машин палкой, а голосом пытается кричать пешеходам, что тут ходить якобы нельзя. Пешеходы без номерных знаков несколько плюют на голосовые сигналы полицейского и перебегают дорогу, в отличие от автомобилистов, предпочитающих (и не зря) палку слушаться. А можно было просто организовать проход пешеходов на безопасную сторону, так как все знают, что иначе это крюк до старого рынка, - пишет Ольга Смирнова.

Сегодня в администрации Вологды сообщили, что пешеходный участок закрыт, начиная от здания спорткомплекса «Труд», где вывешены ограждающие ленты:

- Вскоре появятся предупреждающие аншлаги. Пешеходам необходимо дойти до пешеходного перехода на Старом рынке, перейти на другую сторону и пересечь мост по левой стороне.

Напомним, ограничение движения продлится около двух месяцев.

Тэги: Октябрьский мост
Фото пресс-службы администрации Вологды

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