Бывшего директора ООО «Северный Дом» в Вологде отправили в колонию за мошенничество

Бывшего директора ООО «Северный Дом» приговорили к 5 годам лишения свободы за мошенничество. Он взял у заказчика деньги на возведение дома на земельном участке, однако дом не построил, а деньги не вернул. Более миллиона рублей мужчина потратил на личные нужды. По данным Newsvo, речь идет о Михаиле Лоскутове. Его фирма «Северный Дом» была ликивидирована 3 октября 2017 года.

Мужчину судили в Череповецком районе, поскольку именно там находится земельный участок, на котором нужно было построить дом. Суд установил, что в 2016 году обвиняемый заключил с вологжанкой договор о поставке материалов и выполнении работ по строительству двухэтажного дома. Согласно договору, потерпевшая передала обвиняемому 1 080 000 рублей.

- В дальнейшем обвиняемый неоднократно сообщал потерпевшей не соответствующую действительности информацию о возникновении различных обстоятельств, препятствующих строительству дома, создавал видимость выполнения работ и к концу установленного в договоре срока не исполнил свои обязательства, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, - сообщает областная прокуратура.

Было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество)

Подсудимый полностью признал свою вину. На момент вынесения приговора он уже имел непогашенную судимость за ранее совершенные аналогичные преступления. Вологжанина приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, он должен вернуть пострадавшей 1 000 080 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.