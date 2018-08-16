В Вологодском районе пропал 83-летний грибник

16.08.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе ищут 83-летнего пенсионера, который ушел в лес за грибами и не вернулся.

- 15 августа этого года около часа дня ушел из дома из деревни Заболотное в лес Александр Иванович Болотов. На сегодняшний день о его местонахождении ничего не известно. Приметы: рост около 165 см, седые волосы. Был одет: сапоги, черные штаны, брезентовая куртка. При себе имел: корзину. Требуется СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД людей умеющих ориентироваться в лесу! Расстояние около 40 км от Вологды. А также помощь жителей из соседних населенных пунктов!- сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Ты не один".

Всех, кто владеет какой-либо информации о местонахождении Александра Ивановича, просят позвонить по тел: 102 - полиция, 8-911-505-68-98 - волонтеры или написать на почту: poisk_detei35@bk.ru

 

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