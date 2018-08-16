Житель Вытегорского района обвиняет работодателя в выдаче зарплаты фальшивой 5-тысячной купюрой

Житель Вытегорского района сказал сотрудникам Росгвардии, что ему выдали зарплату фальшивыми деньгами. Поддельная купюра номиналом 5 тысяч рублей была выявлена в супермаркете на Окружном шоссе.

Охранник магазина рассказал сотрудникам Росгвардии, что двое покупателей расплатились за товар на кассе 5-тысячной купюрой с признаками подделки. Бойцы вневедомственной охраны задержали мужчин 1976 и 1968 г.р., которые приехали в Вологду из Вытегорского района.

В ходе беседы 42-летний покупатель пояснил, что купюру он получил от своего работодателя в качестве расчета за выполненную работу. Специалисты подтвердили, что банкнота является фальшивой.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, при которых фальшивка попала в оборот. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).