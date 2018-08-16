В Вытегорском районе сутки искали девушку, которая ушла в лес с пятью козами и тремя собаками

16.08.2018 [Происшествия]

В Вытегорском районе сутки искали девушку, которая ушла в лес за грибами, взяв с собой коз с собаками, и пропала.

14 августа около 12 часов дня 28-летняя жительница Ленинградской области, гостившая у знакомых в деревне Кожина, пошла погулять с животными: пятью козами, карманной собачкой, щенком и взрослой собакой знакомых. Девушка решила насобирать грибов, зашла в лес и заблудилась.

Она послала СМС-сообщение знакомым. На поиски девушки отправились шесть спасателей, полиция, местные охотники, егерь, добровольцы. Девушку тщетно искали до позднего вечера.

На следующее утро ее случайно нашел на болоте Мур местный житель деревни Паново. Мужчина услышал, как скулит собака и пошел на этот "звук".

И девушку, и животных вывели из леса спасатели. Как рассказали в пресс-службе Арктического спасательного центра"Вытегра" МЧС России, девушка рассказала, что она слышала звуковые сигналы-выстрелы, когда ее искали, но не отозвалась, так как боялась. Чего именно, она пояснить не смогла. Ночь девушка провела в лесу, греясь о собак.

Тэги: заблудилась, козы, собаки

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