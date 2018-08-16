Житель Череповца получил ожоги из-за замыкания электропроводки

В Череповце мужчина получил ожоги во время пожара, который возник из-за замыкания электропроводки. Инцидент произошел накануне вечером на втором этаже 10-квартирного жилого дома №25 на улице Белинского.

- Вызов поступил в 19:50. Через семь минут пожарные были на месте. В 20:04 пожар был полностью ликвидирован. Во время пожара пострадал 51-летний мужчина. В результате пожара повреждена внутренняя отделка на площади 8 кв. метров, бытовая техника и мебель, - рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

С ожогами 22% спины и ног и отравлением угарным газом череповчанина госпитализировали в ожоговое отделение медсанчасти "Северсталь".