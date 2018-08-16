Житель Федотово, виновный в смерти знакомого, оказался подозреваемым в лишении свободы 14-летней девочки

В ходе расследования уголовного дела в отношении двух 29-летних мужчин, которые до полусмерти избили своего знакомого, выяснилось, что один из них причастен еще к одному преступлению.

Напомним, в январе этого года в поселке Федотово был госпитализирован избитый 53-летний мужчина. Он сказал. что попал в ДТП, однако позже оказалось, что приятели, с которыми он выпивал, заставили его молчать под угрозой расправы. Мужчина умер спустя месяц в больнице.

Кроме того, оказалось, что один из избивавших - тот самый мужчина, который обвиняется в незаконном лишении свободы 14-летней девочки в декабре 2017 года.

По версии следствия, 29-летний вологжанин позвал знакомую 14-летнюю девочку к себе домой в Федотово, а потом блокировал саморезами входную дверь своей квартиры, чтобы она не могла выйти. Мужчина был пьян и делал непристойные предложения своей гостье. Девочка стала кричать на него, знакомый в итоге ее выпустил. Однако когда он ее удерживал, она успела позвонить друзьям, а те сообщили в полицию.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, обвиняемые ранее уже были судимы. По ходатайству следователей СКР они заключены под стражу.

Материалы дел переданы в суд.