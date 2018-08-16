Футбольный клуб «Череповец» утратил статус чемпиона III любительского дивизиона

Накануне череповецкие футболисты уступили лидеру Первенства МФФ "Золотое кольцо" кировскому "Факелу" со счетом 1:3.

Теперь они уже не смогут защитить свой титул, который завоевали в прошлом сезоне. Кировчане забили все свои голы в последние 15 минут первого тайма. Единственный гол череповчан на 73 минуте матча забил Михаил Ершов.

Другая команда, вологодские "4 сада", на своем поле разгромили тверскую "СШОР-Волга" со счетом 4:0. «Авторы» голов - Евгений Пономарев, Иван Рапаков, Егор Калинин и Дмитрий Семенов.

Сейчас ФК «Череповец» занимает третью строчку турнирной таблицы. В следующем туре, 22 августа, состоится областное дерби, в котором команда сыграет с вологодскими «4 сада» (у вологжан 4 место).