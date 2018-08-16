Дворник из Череповца заявила о стрельбе в нее из пневматики на территории детсада
16.08.2018 [Происшествия]
В Череповце проводится проверка по обращению в полицию 31-летней женщины.
Череповчанка рассказала, что работает дворником в детском саду на улице Гагарина. 13 августа около половины восьмого вечера женщина выполняла работы на территории и почувствовала "удар" в спину. По предположительной версии, "удар" был от пневматики. Стреляли ли в женщину умышленно или нет, предстоит выяснить.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Вологодской области, ни о каком причинении вреда речь не идет. Сад находится в окружении жилых домов.
Участковый опрашивает жильцов, ищут свидетелей и очевидцев происшествия.