В Вологодском районе погибла 31-летняя женщина, на "Рено" врезавшаяся в МАЗ
В Вологодском районе молодая женщина не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулась с автомобилем "МАЗ". Как сообщает сайт ГИБДД по Вологодской области, ДТП произошло накануне около 19:10 на 9 км обхода Вологды.
По предварительным данным, 31-летняя водитель "Рено Дастер" выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль "МАЗ" с полуприцепом под управлением 42-летнего жителя Коми. Женщина погибла на месте ДТП
Фото областного УМВД
Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна
2204
0
15.08.2018 [Происшествия]
В Вологде второй раз за день подожгли расселенный дом на Козленской
2132
1