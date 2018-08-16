В Вологодском районе погибла 31-летняя женщина, на "Рено" врезавшаяся в МАЗ

16.08.2018 [Происшествия]
В Вологодском районе погибла 31-летняя женщина, на "Рено" врезавшаяся в МАЗ

В Вологодском районе молодая женщина не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулась с автомобилем "МАЗ". Как сообщает сайт ГИБДД по Вологодской области, ДТП произошло накануне около 19:10 на 9 км обхода Вологды.

По предварительным данным, 31-летняя водитель "Рено Дастер" выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль "МАЗ" с полуприцепом под управлением 42-летнего жителя Коми. Женщина погибла на месте ДТП

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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