С 1 сентября в Вологде будет действовать единый школьный проездной на все автобусы и троллейбус

С нового учебного года школьники и студенты в Вологде смогут пользоваться единым проездным, который будет действовать на автобусах частных перевозчиков и ПАТП-1, а также на троллейбусе № 4.

Как сообщили в администрации Вологды, сейчас специалисты ПАТП-1 монтируют платежные терминалы в автобусах частных перевозчиков - они включатся в систему «Электронная Вологда» с 1 сентября. Пока на каждом будет установлен один терминал.

Стоимость единого проездного составит 1000 рублей для студентов и 850 рублей для школьников. Количество поездок в течение месяца не ограничено. Электронные карты можно приобрести в информационно-справочном центре ПАТП-1 в здании кинотеатра «Ленком». Также положить деньги на эту карту можно будет на почте - всего в Вологде 48 точек для пополнения счета электронной карты.

- Если опыт совместной работы всех перевозчиков города будет успешным, то к новому году предприятие планирует запустить единый электронный проездной для всех групп пассажиров, в том числе и владельцев карты «Забота», - сообщили в администрации города.

Добавим, что ученическим проездным можно будет пользоваться и летом.