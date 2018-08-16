В Череповце члены ОПГ украли на «Северстали» 700 кг палладия на 10 млн рублей

В начале августа в городской суд Череповца было передано уголовное дело о крупных кражах палладия в ПАО «Северсталь». Несколько мешков драгоценного металла были похищены в 2016 и 2017 годах, однако рассказали о кражах только сейчас. Общая сумма украденного оценивается более чем в 10 млн рублей. К похищениям были причастны работники предприятия.

«Следственным управлением УМВД России по г. Череповцу окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении пяти участников организованной группы, которые обвиняются в краже драгоценных металлов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщает областное УМВД, обвиняемые около трех месяцев готовились к совершению преступления. Злоумышленники вывезли с территории предприятия более 200 кг палладия стоимостью более 3 миллионов рублей. Все 12 мешков с похищенным металлом хранились в гараже, принадлежащем одному из участников группы.

Похитители были задержаны в октябре 2017 года. Выяснилось, что некоторые из них – работники одного из предприятий ПАО «Северсталь». В ходе расследования полицейские установили, что это уж не первая крупная кража палладия в «Северстали», которую совершили участники ОПГ.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Череповцу установлено, что двое мужчин, входившие в состав организованной группы, в 2016 году также похитили драгоценный металл массой около 500 кг на общую сумму более 7 миллионов рублей», - добавила Ирина Волк.

Нам не удалось узнать, обращалось ли руководство «Северстали» в правоохранительные органы по факту кражи драгметалла.

Отметим, что подозреваемые сейчас на свободе:

- Судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает областное УМВД.

Им предъявлены обвинения по ч.4 п.Б ст. 158 (кража, совершенная в особо крупном размере), ч. 2 п. а ст. 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный организованной группой или группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление).