Хоккейный клуб "Северсталь" покинули два защитника
16.08.2018 [Спорт]
Хоккейный клуб "Северсталь" расторг просмотровый контракт с защитниками Николаем Беловым и Никитой Ушневым, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с ними был заключён в середине июля, но по результатам предсезонных сборов в Финляндии было решено расстаться с игроками.
31-летний Николай Белов до этого играл в нижнекамском "Нефтехимике", СКА, "Тракторе", казанском "Ак Барсе". 24-летний Никита Ушнев ранее играл в "СКА-Нева".
Добавим, что время начала домашних матчей "Северстали" изменилось. В будний день хоккеисты будут выходить на площадку в 19:00, в выходные — 17:00.
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