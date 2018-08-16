Хоккейный клуб "Северсталь" покинули два защитника

16.08.2018 [Спорт]

Хоккейный клуб "Северсталь" расторг просмотровый контракт с защитниками Николаем Беловым и Никитой Ушневым, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с ними был заключён в середине июля, но по результатам предсезонных сборов в Финляндии было решено расстаться с игроками.

31-летний Николай Белов до этого играл в нижнекамском "Нефтехимике", СКА, "Тракторе", казанском "Ак Барсе". 24-летний Никита Ушнев ранее играл в "СКА-Нева".

Добавим, что время начала домашних матчей "Северстали" изменилось. В будний день хоккеисты будут выходить на площадку в 19:00, в выходные — 17:00.

Тэги: хоккей

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