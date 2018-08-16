Пропавшую 15-летнюю вологжанку нашли на детской площадке

Пропавшую несколько дней назад 15-летнюю вологжанку нашли на детской площадке.

Напомним, 15-летняя Алеся С. днем 9 августа ушла из дома на улице Залинейная и пропала. 38-летний отец пропавшей обратился в полицию. Мужчина рассказал, что дочь не пришла ночевать, на телефонные звонки не отвечает. Всем дежурным нарядам полиции была передана ориентировка по поиску школьницы. Информация о девушке также появилась в группе поисково-спасательного отряда "Юк- спас" и вологодских СМИ.

Отработав круг знакомых вологжанки, "потеряшку" нашли 14 августа на детской площадке у ДК Льнокомбината и доставили в отдел полиции.

Свой поступок она объяснила тем, что не хотела идти домой из-за сложных отношений с родителями. Все это время она жила то у одних знакомых, то у других. Девушка знала, что ее ищут, но возвращаться не хотела.

Как сообщается на сайте УМВД по Вологодской области, сотрудники ПДН провели с подростком профилактическую беседу и передали родителям.