Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна

В Вологде возбудили уголовное дело в отношении матери, ребенок которой выпал из окна 9-го этажа. Напомним, трагедия произошла накануне рано утром на улице Фрязиновская. Выяснилось, что женщина была пьяна и оставила окно открытым.

По данным следствия, 31-летняя женщина накануне выпивала и ночью открыла створку окна. В промежуток с 5 до 6 утра из раскрытого окна квартиры выпала ее 5-летняя дочка. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Мать в момент падения ребенка из окна спала. По предварительным данным следственного управления, мужа вологжанки вместе со вторым ребенком - 3-летней дочкой - в момент инцидента не было дома. Состояла ли семья на учете, в следственном управлении пока не знают.

В отношении вологжанки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе данные о личности подозреваемой и ее семье.