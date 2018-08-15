Двое вологжан избили своего друга и под угрозой расправы заставили его молчать

15.08.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе будут судить двух мужчин, которые до полусмерти избили своего приятеля и под угрозой расправы заставили его сказать, что он попал под машину. Избитый умер в больнице спустя месяц. Правда раскрылась благодаря сотрудникам ГИБДД и следователям.

Инцидент произошел в январе этого года в поселке Федотово.

По данным следственного управления, в больницу поступил мужчина в тяжелом состоянии. Придя в себя, он рассказал, что накануне ночью на перекрестке на него наехал легковой автомобиль темного цвета. Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия и опросили всех, кто мог бы быть очевидцами ДТП: водителей, жителей поселка, работников торговых точек, расположенных рядом с местом ДТП. Помимо этого они просмотрели камеры видеонаблюдения. Собранные данные опровергли версию пострадавшего о ДТП.

Через месяц от полученных травм - тупой травмы груди, живота и множественных переломов - мужчина скончался. Дело передали в следственный комитет.

Под подозрение попали двое ранее судимых 29-летних знакомых погибшего. Оказалось, что в тот вечер они вместе выпивали и поссорились. Также выяснилось, что погибшего вынудили соврать, угрожая расправой.

В отношение мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенного группой лиц, повлекшего смерть по неосторожности". Расследование завершено. Материалы направлены прокурору Вологодского района для утверждения обвинительного приговора.

Тэги: убийство

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