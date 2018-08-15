Литературный музей приглашает вологжан на бесплатную экскурсию о жизни и творчестве Валерия Гаврилина

Литературный музей приглашает вологжан на бесплатную экскурсию о жизни и творчества вологодского композитора Валерия Гаврилина. Экскурсия начнется 17 августа в 15:00 и приурочена к 79-летию со дня рождения композитора.

- Посетители увидят интервью Валерия Александровича, а также архивные видеозаписи, где прозвучат произведения композитора в исполнении известных музыкантов, - рассказывают организаторы.

Кроме этого, все экспозиции литературного музея 17 августа будут работать бесплатно.

А 23 августа посетителей ждет программа «Гаврилин и театр». Преподаватель ВоГУ Владимир Липовецкий представит доклад «Музыка в судьбе актрисы Л.В.Филипповой». Именно Любовь Васильевна, будучи ведущей актрисой театра, впервые исполнила знаменитую песню Валерия Гаврилина «Черёмуха» на сцене в 1976 году.

Вход свободный. Требуется предварительная запись по тел.: 75-55-39.