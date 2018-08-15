В Вологде ребенок разбился, выпав из окна 9 этажа

15.08.2018 [Происшествия]

В Вологде полуторагодовалый малыш разбился, выпав из окна 9 этажа.

О случившемся Newsvo рассказали читатели. Как нам сообщили, ЧП произошло на улице Северной: в этот момент мужчина гулял там с собакой и малыш упал прямо перед ним. Отметим, что данные о месте ЧП и возрасте ребенка разнятся - в соцсети появилась информация, что ребенок упал на улице Фрязиновской и ему было 3 года.

Узнать точную информацию нет возможности, поскольку в следственном управлении журналистам лишь подтвердили факт выпадения ребенка из окна, но никаких подробностей не рассказывают.

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