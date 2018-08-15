В Череповце завершили инвестпроект по расширению фанерного производства

В правительстве Вологодской области рассказали о завершении реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Речь идет о «Расширении фанерного производства на с увеличением выпуска на 40 000 куб. м фанеры в год» в АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» .

Инвестиционный проект АО «ЧФМК» реализовывался с 2012 года, на заводе выпускают клееную березовую фанеру. Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 8 августа 2018 года № 3128 этот инвестпроект признан завершенным.

- Инвестором выполнены все мероприятия, предусмотренные концепцией проекта, произведен комплекс работ по созданию и модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. Всё оборудование работает, выпуск продукции осуществляется в соответствии с запланированной номенклатурой, увеличены налоговые поступления в бюджет. Численность работающих на производстве специалистов за счет установки дополнительного оборудования выросла на 24 человека, - рассказал заместитель губернатора Михаил Глазков.

По данным пресс-службы областного правительства, за время реализации проекта инвестиции составили 742,21 млн рублей, что на 7 % выше планового показателя. Произведено фанеры клееной 778,4 тыс. куб. м (дополнительный фактический объем производства и реализации фанеры составил 48,2 тыс. куб. м в год при запланированных по концепции проекта - 41,3 тыс. куб. м фанеры в год).

Добавим, что фанерно-мебельный комбинат работает в Череповце с 1964 года, он был открыт на базе завода «Фанеродеталь».