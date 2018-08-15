Вологодское ПАТП-1 закупило в Москве еще четыре подержанных автобуса

15.08.2018 [Общество]

Предприятие ПАТП-1 приобрело четыре подержанных автобуса марки МАЗ. Каждый рассчитан на 100 пассажиров, в первый рейс они отправятся в течение этой недели, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Четыре автобуса, которые приобретены, – двухдверные, с полумягкими сидениями, с низкой посадкой, которая удобна для пассажиров. Предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья, а на входной площадке есть специальный складной пандус. Будем использовать эти машины на более длинных маршрутах №№ 1, 22 и 36, который курсирует от аэропорта до дач», – пояснил генеральный директор ПАТП-1 Евгений Вахрамеев.

Автобусы уже не новые - они куплены у Мосгортранса.

- Столичное предприятие к чемпионату мира значительно обновило автопарк, а автобусы, которые не выработали еще и половину своего ресурса, были направлены на продажу. Прежде чем покупать машины, специалисты из Вологды лично проверяли предложенную технику, делали выбраковку и отбирали самые лучшие автобусы. Первая партия из 8 машин была приобретена в мае и зарекомендовала себя хорошо в процессе эксплуатации на вологодских маршрутах, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

По данным администрации Вологды, за год частные перевозчики и ПАТП-1 приобрели 43 автобуса, что составляет 25 % всего автобусного парка.

- Приоритет отдается экологически чистым и экономически выгодным транспортным средствам, учитывающим потребности маломобильных групп населения, - заверили в администрации города. - В частности, в начале года за счет городского бюджета были приобретены 10 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

 

Тэги: ПАТП-1, общественный транспорт
Фото пресс-службы администрации Вологды

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