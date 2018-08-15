В Череповецком районе "Фольксваген" врезался в едущий впереди "ВАЗ": пострадали две женщины
15.08.2018 [Происшествия]
В Череповецком районе "Фольксваген" врезался в едущий перед ним "ВАЗ". ДТП произошло накануне около пяти часов вечера на 120 км автодороги Вологда – Новая Ладога.
По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля "Фольксваген" на прямом участке дороги не выдержал безопасную дистанцию движения и столкнулся с движущимся впереди него автомобилем "ВАЗ - 2107" под управлением 51-летней женщины.
Как сообщается на сайте ГИБДД по Вологодской области, в результате ДТП она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Ее пассажир, 23 летняя девушка, также госпитализирована.
Фото областного УМВД