В Череповецком районе "Фольксваген" врезался в едущий впереди "ВАЗ": пострадали две женщины

15.08.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе "Фольксваген" врезался в едущий перед ним "ВАЗ". ДТП произошло накануне около пяти часов вечера на 120 км автодороги Вологда – Новая Ладога.

По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля "Фольксваген" на прямом участке дороги не выдержал безопасную дистанцию движения и столкнулся с движущимся впереди него автомобилем "ВАЗ - 2107" под управлением 51-летней женщины.

Как сообщается на сайте ГИБДД по Вологодской области, в результате ДТП она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Ее пассажир, 23 летняя девушка, также госпитализирована.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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