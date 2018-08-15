В Вологде второй раз за день подожгли расселенный дом на Козленской
15.08.2018 [Происшествия]
Сегодня в 4.14 пожарных снова вызвали на тушение пожара в деревянном доме на Козленской, 17а. На этот раз, по данным областного УМЧС, он сгорел полностью.
Предварительная причина пожара - поджог.
Напомним, первый раз дом загорелся несколькими часами ранее - в 21.21 14 августа. Тогда в результате пожара пострадала внутення отделка и детали дома.
Дом был построен в 1957 году и признан аварийным в 2011-м. Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", его расселили в 2017 году и обязаны были снести до 1 октября 2017 года.
Очевидно, что кому-то нужно было сжечь дом как можно быстрее. Редакция Newsvo предлагает жителям проследить, что будет построено на месте сгоревшего здания.
Фото: Newsvo