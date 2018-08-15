В Вологде второй раз за день подожгли расселенный дом на Козленской

15.08.2018 [Происшествия]
В Вологде второй раз за день подожгли расселенный дом на Козленской

Сегодня в 4.14 пожарных снова вызвали на тушение пожара в деревянном доме на Козленской, 17а. На этот раз, по данным областного УМЧС, он сгорел полностью.

Предварительная причина пожара - поджог.

Напомним, первый раз дом загорелся несколькими часами ранее - в 21.21 14 августа. Тогда в результате пожара пострадала внутення отделка и детали дома.

Дом был построен в 1957 году и признан аварийным в 2011-м. Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", его расселили в 2017 году и обязаны были снести до 1 октября 2017 года.

Очевидно, что кому-то нужно было сжечь дом как можно быстрее. Редакция Newsvo предлагает жителям проследить, что будет построено на месте сгоревшего здания.

Тэги: пожары в расселенных домах
Фото: Newsvo

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