В Череповце пенсионерка упала с пятого этажа и погибла

В Череповце 71-летняя пенсионерка выпала из окна пятого этажа и погибла. Трагедия произошла накануне вечером в доме №42 по Октябрьскому проспекту.

- Около пяти часов вечера поступило сообщение, что пожилая женщина выпала из окна. Когда спасатели приехали, пенсионерка была в машине скорой помощи, спустя некоторое время она скончалась. Упала с пятого этажа на асфальт. По словам жителей дома, пенсионерка перенесла инсульт, - рассказал директор службы спасения Дмитрий Санакоев.

Других подробностей происшествия пока нет.