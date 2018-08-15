В Череповце пенсионерка упала с пятого этажа и погибла

15.08.2018 [Происшествия]

В Череповце 71-летняя пенсионерка выпала из окна пятого этажа и погибла. Трагедия произошла накануне вечером в доме №42 по Октябрьскому проспекту.

- Около пяти часов вечера поступило сообщение, что пожилая женщина выпала из окна. Когда спасатели приехали, пенсионерка была в машине скорой помощи, спустя некоторое время она скончалась. Упала с пятого этажа на асфальт. По словам жителей дома, пенсионерка перенесла инсульт, - рассказал директор службы спасения Дмитрий Санакоев.

Других подробностей происшествия пока нет.

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