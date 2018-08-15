В Кадуйском районе пенсионерка облила мужа кипятком из чайника: мужчина умер

В Кадуйском районе пенсионер умер от ожогов: его облила кипятком из чайника жена. Оба были пьяны.

По версии следствия, вечером 15 июля по месту жительства в поселке Хохлово 76-летняя пенсионерка выпивала с ее 66-летним супругом. Пара поссорилась, женщина схватила в руки чайник с кипятком и облила им мужчину. Пенсионера доставили в больницу, однако спустя восемь дней он скончался полученных ожогов.

В отношение пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".