В Вологодской области молодые терапевты и педиатры будут ежемесячно получать дополнительные 10 тысяч рублей

15.08.2018 [Общество]

С 1 октября 2018 года терапевтам и педиатрам, устроившимся после окончания вузов в государственные учреждения здравоохранения Вологодской области будут ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей. Эту прибавку к зарплате они будут получать в течение трех.

Пока речь идет о выпускниках вузов 2018 года, но, как пояснили в департаменте здравоохранения, в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о продлении этой меры поддержки.

- Рассматривается и возможность компенсации из муниципальных бюджетов части расходов по найму жилья молодым специалистам сферы здравоохранения. Также предложено единовременно выплачивать 500 тысяч рублей врачам в возрасте до 35 лет, закончившим образовательные учреждения высшего образования и впервые поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения в сельских населенных пунктах, поселках и городах с населением до 50 тысяч человек, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Напомним, что в регионе также работает программа «Земский доктор», в рамках которой молодые врачи, решившие связать свою жизнь с сельским здравоохранением, становятся получателями единовременных выплат в размере 1 миллиона рублей.

 

Тэги: врачи, здравоохранение

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