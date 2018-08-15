В Вологодской области молодые терапевты и педиатры будут ежемесячно получать дополнительные 10 тысяч рублей

С 1 октября 2018 года терапевтам и педиатрам, устроившимся после окончания вузов в государственные учреждения здравоохранения Вологодской области будут ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей. Эту прибавку к зарплате они будут получать в течение трех.

Пока речь идет о выпускниках вузов 2018 года, но, как пояснили в департаменте здравоохранения, в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о продлении этой меры поддержки.

- Рассматривается и возможность компенсации из муниципальных бюджетов части расходов по найму жилья молодым специалистам сферы здравоохранения. Также предложено единовременно выплачивать 500 тысяч рублей врачам в возрасте до 35 лет, закончившим образовательные учреждения высшего образования и впервые поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения в сельских населенных пунктах, поселках и городах с населением до 50 тысяч человек, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Напомним, что в регионе также работает программа «Земский доктор», в рамках которой молодые врачи, решившие связать свою жизнь с сельским здравоохранением, становятся получателями единовременных выплат в размере 1 миллиона рублей.