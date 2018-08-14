В Вологде загорелся еще один вовремя не снесенный дом

В Вологде горит еще один расселенный деревянный дом - на Козленской, 17а. О происшествии Newsvo сообщил Алексей, который живет в соседнем доме. Он вызвал пожарных в 21.21.

Дом был построен в 1957 году и признан аварийным в 2011-м. Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", его расселили в 2017 году и обязаны были снести до 1 октября 2017 года.

Напомним, накануне вечером в Вологде загорелся другой деревянный расселенный дом, который также не снесли в срок после расселения - на Набережной 6 Армии, 149.