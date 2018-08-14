В Кадуе погиб 16-летний подросток: ему перерубило ногу при коске травы

В Кадуе проводится доследственная проверка по факту смерти 16-летнего подростка. По данным следствия, несчастный случай произошел 10 августа в Никольском сельском поселении.

При скашивании травы мальчику почти полностью отрезало ногу диском бензинового триммера - этот диск используют при скашивании кустов. В следственном управлении отказались сообщить подробности происшествия.

По данным телеканала "Вести35", погибший устроился на летнюю подработку, и накануне его вместе с напарником определили скашивать траву и подрезать кусты на одном из участков: