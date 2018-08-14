В Кадуе погиб 16-летний подросток: ему перерубило ногу при коске травы
В Кадуе проводится доследственная проверка по факту смерти 16-летнего подростка. По данным следствия, несчастный случай произошел 10 августа в Никольском сельском поселении.
При скашивании травы мальчику почти полностью отрезало ногу диском бензинового триммера - этот диск используют при скашивании кустов. В следственном управлении отказались сообщить подробности происшествия.
По данным телеканала "Вести35", погибший устроился на летнюю подработку, и накануне его вместе с напарником определили скашивать траву и подрезать кусты на одном из участков:
- Напарник пострадавшего поначалу растерялся, однако затем вызвал «скорую помощь». Впоследствии рабочие решили не дожидаться медработников и повезли раненого кадуйчанина в ЦРБ. По пути машина сломалась. В итоге парня доставили в больницу только через 2 часа. Полученная травма оказалась очень тяжелой - у подростка оказалась перерезана бедренная артерия. Всё это сопровождалось обильной кровопотерей.