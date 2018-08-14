В Вологде пройдет бесплатная лекция по истории железнодорожного вокзала

14.08.2018 [Общество]

Бюро экскурсий "Вокруг да около" приглашает вологжан на лекцию про вологодский вокзал.

- Катя расскажет, где до сих пор находится его деревянный предшественник, как встречали и провожали первый в истории поезд и какую экзотику добывали для украшения вокзала к приезду важных персон? Разберемся с тем, почему поезда отходили по петербургскому и московскому времени, и что делали с забытым и не принятым багажом =)​ И, конечно же, сдобрим рассказ газетными вырезками с вокзальными новостями, рекламой, расписаниями и фотографиями! ​А в конце нас ждет чай. И даже, надеемся, тот самый, с подстаканниками!),- сообщается в группе "Вокруг да около".

Встреча состоится 16 августа в 18:00 в зале ожидания на втором этаже вокзала. Участие бесплатное.

 

Тэги: экскурсии, вокзал

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды продает троллейбус 1998 года выпуска за 42 тысячи рублей
В Вологде четвертый день ищут 15-летнюю девушку
В Вологде экс-директор школы № 1 подозревается в мошенничестве с зарплатами сотрудников
Вологодского бизнесмена Владимира Старцева, ранее приговоренного к пяти годам колонии, выпустили на свободу
В Вологде на детской площадке нашли убитого жителя Ярославля
Прокуратура обнаружила нарушения в работе Вологдастата
В Череповце КамАЗ насмерть сбил на "зебре" женщину-пешехода
Тарифы на услуги ЖКХ в Вологодской области в июле выросли на 8,8%
Ярик хочет прыгать через лужи
В Великом Устюге пациент ЦРБ ночью выпал из окна пятого этажа
14.08.2018 [Происшествия]

В Вологде в вовремя не снесенном расселенном доме убили бездомного

791
0
14.08.2018 [Происшествия]

В Вологде подожгли еще один расселенный дом на Набережной 6 Армии

811
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кадуе погиб 16-летний подросток: ему перерубило ногу при коске травы
В Вологде пройдет бесплатная лекция по истории железнодорожного вокзала
В Череповце бывшего мастера будут судить за смерть работника на "Северстали"
На Софийский собор вернули элемент креста, упавший в июле
Две банкротящиеся птицефабрики в Вологодском районе задолжали за газ 38,5 млн рублей
Череповчанина, скрывающегося от военкомата, задержали пьяным за рулем
В Шекснинском районе пропали брат с сестрой
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

3167
0
14.08.2018 [БлогоVO]

Как мы добились уборки свалки в лесу

199
0
14.08.2018 [Обзор Прессы]

Странная реставрация в центре Вологды

309
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика