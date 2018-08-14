В Вологде пройдет бесплатная лекция по истории железнодорожного вокзала

Бюро экскурсий "Вокруг да около" приглашает вологжан на лекцию про вологодский вокзал.

- Катя расскажет, где до сих пор находится его деревянный предшественник, как встречали и провожали первый в истории поезд и какую экзотику добывали для украшения вокзала к приезду важных персон? Разберемся с тем, почему поезда отходили по петербургскому и московскому времени, и что делали с забытым и не принятым багажом =)​ И, конечно же, сдобрим рассказ газетными вырезками с вокзальными новостями, рекламой, расписаниями и фотографиями! ​А в конце нас ждет чай. И даже, надеемся, тот самый, с подстаканниками!),- сообщается в группе "Вокруг да около".