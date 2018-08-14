В Череповце бывшего мастера будут судить за смерть работника на "Северстали"

В Череповце будут судить бывшего мастера за нарушение требований труда, повлекшие смерть работника. Во время выполнения работ по очистке бункера произошло обрушение сыпучих материалов, которые засыпали 40-летнего мужчины.

- По версии следствия, в мае этого года подрядная организация выполняла работы по очистке бункеров концентратов ПАО «Северсталь». 34-летний мастер подрядной организации не обеспечил соблюдение безопасных условий труда: погибший грузчик не прошел обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и без целевого инструктажа, не имел допуск на выполнение указанных работ. Мастер не организовал надлежащее использование страховочных троса и привязи, не осуществлял контроля за соблюдением работником требований охраны труда и допустил выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты и с нарушением технологии, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношение мастера возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Навазние организации, где он работал, следственное управление не сообщает.

Материалы дела переданы в суд.