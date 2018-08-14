В Череповце бывшего мастера будут судить за смерть работника на "Северстали"

14.08.2018 [Происшествия]

В Череповце будут судить бывшего мастера за нарушение требований труда, повлекшие смерть работника. Во время выполнения работ по очистке бункера произошло обрушение сыпучих материалов, которые засыпали 40-летнего мужчины.

- По версии следствия, в мае этого года подрядная организация выполняла работы по очистке бункеров концентратов ПАО «Северсталь». 34-летний мастер подрядной организации не обеспечил соблюдение безопасных условий труда: погибший грузчик не прошел обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и без целевого инструктажа, не имел допуск на выполнение указанных работ. Мастер не организовал надлежащее использование страховочных троса и привязи, не осуществлял контроля за соблюдением работником требований охраны труда и допустил выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты и с нарушением технологии, - сообщает  СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношение мастера возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Навазние организации, где он работал, следственное управление не сообщает.

Материалы дела переданы в суд.

Тэги: охрана труда, гибель человека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды продает троллейбус 1998 года выпуска за 42 тысячи рублей
В Вологде четвертый день ищут 15-летнюю девушку
В Вологде экс-директор школы № 1 подозревается в мошенничестве с зарплатами сотрудников
Вологодского бизнесмена Владимира Старцева, ранее приговоренного к пяти годам колонии, выпустили на свободу
В Вологде на детской площадке нашли убитого жителя Ярославля
Прокуратура обнаружила нарушения в работе Вологдастата
В Череповце КамАЗ насмерть сбил на "зебре" женщину-пешехода
Тарифы на услуги ЖКХ в Вологодской области в июле выросли на 8,8%
Ярик хочет прыгать через лужи
В Великом Устюге пациент ЦРБ ночью выпал из окна пятого этажа
13.08.2018 [Общество]

Мэр Вологды оценил восстановление работы ливневой канализации в 50 млн рублей

2566
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кадуе погиб 16-летний подросток: ему перерубило ногу при коске травы
В Вологде пройдет бесплатная лекция по истории железнодорожного вокзала
В Череповце бывшего мастера будут судить за смерть работника на "Северстали"
На Софийский собор вернули элемент креста, упавший в июле
Две банкротящиеся птицефабрики в Вологодском районе задолжали за газ 38,5 млн рублей
Череповчанина, скрывающегося от военкомата, задержали пьяным за рулем
В Шекснинском районе пропали брат с сестрой
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

3167
0
14.08.2018 [БлогоVO]

Как мы добились уборки свалки в лесу

199
0
14.08.2018 [Обзор Прессы]

Странная реставрация в центре Вологды

309
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика