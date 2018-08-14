На Софийский собор вернули элемент креста, упавший в июле

На Софийский собор установили ажурный элемент креста, упавший в конце июля. Металлический элемент отреставрировали и установили на прежнее место.

- Для того, чтобы деталь держалась крепко, была вкручена основная гайка, контргайка, а также сделано дополнительное проволочное крепление, хотя деталь и без этого встала на место хорошо и надёжно, - рассказал промышленный альпинист Дмитрий Беляев.

Напомним, инцидент произошел 21 июля днем и привлек внимание прохожих.

Торжества, посвященные 450-летию Софийского Успенского кафедрального собора, пройдут в Вологде с 27 по 29 августа.