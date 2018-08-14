Две банкротящиеся птицефабрики в Вологодском районе задолжали за газ 38,5 млн рублей

В Вологодском районе долги теплоснабжающих организаций и предприятий агропромышленного комплекса за поставленный газ превысили 178 млн рублей. При этом почти половину этой суммы составляет задолженность двух птицефабрик и ООО «Надеево».

Как сообщает «Газпром межрегионгаз Вологда», на сегодняшний день пять предприятий Вологодского района из семи не выполняют график погашения просроченной дебиторской задолженности. Самый большой долг - 110 млн рублей – накопили теплоснабжающие организации района, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы.

Критическая ситуация сложилась также с долгами за газ у агропромышленных предприятий, которые находятся в стадии банкротства. Совокупный долг трех организаций составляет 69 млн рублей:

- ОАО «Птицефабрика Ермаково» - 21,9 млн рублей; - ООО «Межрегиональная группа компаний Надеево» - 30,8 млн рублей; - ЗАО «Вологодская птицефабрика» - 16,6 млн рублей.

Напомним, что еще больший долг накопила птицефабрика «Шекснинский бройлер» в Череповецком районе - 131 млн рублей. Ее полностью отключат от газа, если до 29 августа он не будет погашен.