Череповчанина, скрывающегося от военкомата, задержали пьяным за рулем

В Череповце сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали пьяного 20-летнего водителя, а когда стали проверять его документы, выяснилось, что его разыскивает военкомат.

Вечером экипаж группы задержания в районе Старого шоссе обратил внимание на автомобиль марки ВАЗ-2112, правая сторона которого была сильно повреждена. Автомобиль совершал хаотичные перестроения по ходу движения.

- Сотрудники Росгвардии стали преследовать нарушителя со включенными спецсигналами. Бойцы вневедомственной охраны по радиосвязи доложили дежурному о происшествии и указали предполагаемый маршрут следования транспортного средства. После того, как водитель остановился, стражи правопорядка подошли и представились по установленной форме. В ходе беседы у мужчины 1998 г.р. были выявлены признаки опьянения – блуждающий взгляд, хаотичные движения рук, покраснение роговицы глаз и несвязная речь. Кроме того, у водителя отсутствовало водительское удостоверение и документы на право управления данной автомашиной, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Водитель был передан прибывшему наряду ДПС ГИБДД и направлен на медицинское освидетельствование. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что череповчанин находится в розыске - его ищет городской военный комиссариат. По выявленным фактам проводится проверка.