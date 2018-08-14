В Шекснинском районе пропали брат с сестрой
14.08.2018 [Происшествия]
Из деревни Нифантово Шекснинского района пропали двое местных жителей – брат и сестра. 1 августа 32-летняя Олеся Леонидовна Леонидова и 21-летний Сергей Леонидович Леонидов уехали из дома и до настоящего времени о них ничего неизвестно.
Приметы Сергея Леонидовича: рост около 180 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло - русые.
Приметы Олеси Леонидовны: рост около 180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно - русые.
Как сообщает поисковый отряд «Ты не один», они могут находиться в Ивановской области.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о Леонидовых, просьба сообщить по телефонам: 102 - полиция, 8-911-505-68-98 - волонтеры или написать на почту: poisk_detei35@bk.ru