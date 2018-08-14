С 15 августа переехать Октябрьский мост можно будет только по одной полосе

14.08.2018 [Общество]

15 августа строители планируют приступить к обновлению проезжей части Октябрьского моста - начнут снимать старый асфальт и бетон и укладывать новые материалы. С этого момента и на период, пока идет укрепление конструкций, движение по мосту будет ограничено.

Ориентировочно с утра 15 августа автомобилисты будут двигаться по одной полосе. В центр и из центра машины будут пропускать поочередно.

«Специалисты будут работать сначала на одной половине моста, затем на другой. На каждую потребуется около 30 дней. Это необходимо, чтобы дать новому бетону набрать прочность. На время демонтажа и устройства нового асфальта и бетона под ним необходимо перекрыть движение. Будет открыто движение по одной полосе через светофор. Интервалы движения автомобилей будут меняться в зависимости от времени суток. В утренние часы будет преимущество во времени у автомобилистов, направляющихся в центр, вечером – в сторону улицы Чернышевского», – пояснил и. о начальника департамента городского хозяйства Вологды Павел Блинов.

Для пешеходов будет также организовано движение по одной стороне моста. В районе ул. Мира и Гоголя установят соответствующие  предупреждающие знаки.

Напомним, аукцион на ремонт Октябрьского моста за 54,7 млн рублей выиграло ООО «Интелстрой», все работы фирма-подрядчик  обязана завершить до 30 ноября 2018 года. Ремонтировать Октябрьский мост будут по проектной документации, разработанной в 2011 году ООО "НПФ АвтоМост".

Тэги: Октябрьский мост

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