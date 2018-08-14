16 детей c инвалидностью из Череповца отдохнут в санатории на деньги спонсоров

Сегодня 16 детей из Череповца в сопровождении волонтеров и спецперсонала отправились на отдых в санаторий "Новый источник" в Вологде. У восьми из 16 детей - аутизм, у остальных - другие особенности развития, которые требуют медицинской реабилитации. Отдых стал возможен благодаря помощи спонсоров.

Смена "Мы - звезды" продлится неделю. Все это время с детьми будут заниматься арт-терапевт, музыкальный работник, логопед, психологи, педагог по физкультуре. В санатории есть бассейн, батуты, гамаки, для детей будут проходить занятия по иппотерапии.

- Дети едут без родителей. К каждому ребенку "приставлен" волонтер, к некоторым - два. Каждый день будет наполнен тематическими элементами. Так, в день бардовской песни, дети пойдут в поход и будут петь песни у костра, а в день русской - народной песни, их ждет зарядка под русские народные. Из них никто никогда не ходил в поход. Это поездка - отдых для родителей и возможность сделать свои дела, так как многие семьи неполные. Например, одна из мам наконец-то сможет вылечить зубы. Из-за того, что она воспитывает ребенка одна, другой возможности у нее просто нет, нет времени: не с кем оставить ребенка, - рассказала руководитель череповецкого отделения организации «Будущее есть!» Юлия Жильчикова.

Она говорит, что поездки в это лето могло бы не состояться, если бы не помогли неравнодушные люди.

- У меня была договоренность с одной компанией, но когда пришло время оплачивать путевки, мне сказали, что помочь не получается. Я стала звонить всем подряд: друзьям, знакомым и незнакомым.. Сначала компания "ФосАгро" дала 40 тысяч, потом индивидуальный предприниматель перевел 10 тысяч, потом еще один столько же. Потом "Макси" перевела 140 тысяч, в этот же день перевели, не спросили никаких бумаг. Люди простые стали переводить деньги. Один знакомый закрыл полностью путевку одному из детей, перевел больше, чем надо. Сказал, купите детям конфет.

Всего на оплату путевок потратили 424 тысячи рублей.