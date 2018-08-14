В Череповце дворник разбирал трамвайные рельсы, чтобы продать их и купить сыну удочку

14.08.2018 [Происшествия]

В Череповце задержали мужчину, который, "прикинувшись" путевым рабочим, разбирал трамвайные рельсы на металлолом.

В 10 утра в воскресенье на участке трамвайной линии от заводоуправления до улицы Гагарина появился мужчина в желтом жилете путевого рабочего и стал разбирать рельсы. Охранники металлургического комбината, расположенного рядом, обратили внимание на незнакомца, так как он работал один, и сообщили об этом диспетчеру муниципального предприятия «Электротранс».

Диспетчер пояснила, что никакого ремонта на данном участке не планировалась. Более того, путевые рабочие выходят, как минимум, по двое.

Сотрудники трамвайного предприятия задержали самозванца. С их слов, мужчина рассказал, что работает дворником недалеко от места происшествия, медные части рельсов он планировал продать, а на вырученные деньги купить сыну удочку.

- Оказалось, он сковыривал монтировкой медные шунты - это электрические соединения между рельсами. Из-за копеечной прибыли могло произойти несчастье: если шунтов нет, вагон встает «на изоляцию», пассажир дотронется до корпуса или металлической детали - удар током. Напряжение у нас 600 вольт. Это страшное дело, - прокомментировал происшествие сайту мэрии Череповца заместитель директора по эксплуатации муниципального предприятия «Электротранс» Сергей Григорьев.

Задержанного передали полиции.

Тэги: кража, бедность

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