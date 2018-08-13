В Череповце весь личный состав полиции искал 3-летнюю дочь пьяной череповчанки

13.08.2018 [Происшествия]

В Череповце весь личный состав полиции искал "пропавшую" у пьяной матери 3-летнюю дочь. Девочку в итоге нашли у собутыльника женщины

Инцидент произошел в минувшую субботу. Наряд ППС около четырех утра обнаружил около дома №26 на улице Чкалова женщину в состоянии алкогольного опьянения. Немного придя в себя, уже в отделении полиции, она рассказала, что не помнит, где оставила свою трехлетнюю дочь.

На поиск девочки была разослана ориентировка, поднят весь личный состав отдела полиции, уголовный розыск, отдел по делам несовершеннолетних, участковый, ППС, ГИБДД, кинолог, СК, Росгвардия - всего 157 человек.

- Женщина не могла вспомнить ничего: ни где была, ни с кем была. Сотрудники уголовного розыска проверили входящие и исходящие звонки череповчанки  и позвонили на последний исходящий номер. Выяснилось, что номер принадлежит 39-летнему знакомому женщины, с которым они выпивали накануне. Пропавший ребенок оказался у него дома. Около 11 часов утра ребенка забрали и отвезли в больницу. С ребенком все в порядке, но пока она будет находиться в больнице. В отношении череповчанки составлено два административных протокола по статьям КоАП 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Решается вопрос о лишении гражданки родительских прав,- рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД по Вологодской области.

Известно, что череповчанке 40 лет. Она уже лишена родительских прав на двоих несовершеннолетних детей.  Теперь будет решаться вопрос о лишении ее прав на 3-летнюю дочь.

 

Тэги: дети, родители, пьянство

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