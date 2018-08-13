В Вашкинском районе на Белом озере спасли тонущую 10-летнюю девочку

13.08.2018 [Происшествия]

В Вашкинском районе на Белом озере едва не утонула 10-летняя девочка.

Инцидент произошел накануне днем. Девочка приехала к бабушке в село Липин Бор из Мончегорска Мурманской области. Бабушка посчитала, что ребенок большой, и разрешила ей одной сходить искупаться.

- Ребенка стало относить в озеро. Спасать ее бросились очевидец и спасатели береговой службы. Также на место происшествия выехали спасатели с базы. Спасли. Жива, здорова!- рассказали в УМЧС по Вологодской области.

Тэги: дети, безопасность на воде

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