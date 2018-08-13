В Великоустюгском районе утонул 17-летний подросток

В реке Юг под Великим Устюгом утонул 17-летний юноша. Еще двоих юношей 15 и 16 лет спасли очевидцы

Трагедия произошла накануне вечером. Тело погибшего подростка пока не нашли.

- Сообщение о трагедии в реке Юг поступило в дежурную часть в 19:20. На поиски утонувшего выехали спасатели. Река Юг не глубокая, но есть заглубления. Течение быстрое, поэтому пока водолазов не привлекали. Вчера поиски велись до позднего вечера. Сегодня продолжились, но пока безрезультатно, - рассказали в УМЧС по Вологодской области.

Оказалось, что очевидцами трагедии стали сотрудники и воспитанники шекснинского спортивного клуба «Пионер», которые в этот вечер проводили на берегу тренировку. Двоих тонувших ребят 15 и 16 лет им удалось спасти.