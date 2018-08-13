В Вологде четвертый день ищут 15-летнюю девушку

В Вологде пропала 15-летняя девушка.

Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Юк-спас", Алеся Селиванова 9 августа днем ушла из дома на улице Залинейная и до настоящего времени о ней ничего неизвестно. Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы светлые, длинные, глаза голубые. Была одета: голубые джинсы, желтая кофта с длинным рукавом. Может находиться в районах улиц Беляева, Конева.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей девушке, просьба позвонить по тел.: 02, 112, 102 или 8-921-123- 88-80; 8-921-060-66-56 или сообщить в группу ВКонтакте.