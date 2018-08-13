В Вытегре мужчина на инвалидной коляске четыре года добивался предоставления жилья

У жителя Вытегры около четырех лет ушло на то, чтобы добиться от государства жилья, пригодного для проживания людей с ограниченными возможностями, - мужчина передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на решение суда в его пользу, местные власти не спешили его исполнять.

В 2014 году по решению суда администрация Вытегры должна была предоставить мужчине квартиру. Так и не дождавшись жилья, спустя три года он был вынужден обратиться в районную прокуратуру. Там установили, что местные чиновники нарушили закон, длительное время не принимая мер по исполнению решения суда.