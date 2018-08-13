В 2019 году в Бабаевском районе откроют новый ФОК

10 августа в Бабаевском районе обсудили строительство и ремонт спортивных объектов.

В этот день там открыли новый мини-стадион рядом с школой №65. Он стал первым в области, возведенным в рамках региональной программы строительства спортивных сооружений. На первом этапе в нее вошли 15 районов и городских округов, в которых появятся новые стадионы, хоккейные корты, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

«В рамках региональной программы мы будем каждый год строить по 15 таких современных объектов, первый из которых открываем сегодня здесь, в Бабаево», - сказал губернатор во время церемонии открытия стадиона.

Общая площадь стадиона составляет более 5200 тысяч квадратных метров. Он оснащен футбольным полем с искусственным газоном, беговыми дорожками с резиновой крошкой, крытыми скамейками для запасных игроков и спортивными снарядами.

Согласно первоначальным условиям программы, 75% стоимости проекта профинансировал областной бюджет, а муниципалитет обеспечивал необходимое софинансирование, определял подходящую площадку и по завершении строительства гарантировал принятие объекта на баланс местного бюджета. По словам губернатора, с 2018 года процент регионального софинансирования программы увеличен с 75% до 90%. Он добавил, что в рамках второго этапа программы планируется строительство еще 21 спортивного объекта в 14 районах, открыт прием заявок на участие в третьей очереди.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в ближайшие два года в Бабаевском районе появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и открытым стадионом. Строительство этого ФОКа обойдется в 195 млн рублей. Он станет одним из 11 объектов, средства на строительство и реконструкцию которых выделены компанией «Газпром трансгаз ухта».

Участок под строительство ФОКа уже отведен, определена организация, которая будет готовить проектно-сметную документацию.

Проектом предполагается построить:

спортивный зал для игровых видов спорта с игровой площадкой и скалодромом;

бассейн на 4 дорожки по 25 метров;

трибуны на 192 зрителя.

открытое футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками;

универсальные спортплощадки с резиновым покрытием для игры в волейбол и баскетбол.

«За счет средств бюджетного софинансирования мы запускаем конкурс на выбор подрядной организации. Наша задача – в феврале заключить контракт и выйти на строительную площадку. Если все сроки будут соблюдены, к концу 2019 года мы завершим ФОК, футбольное поле и благоустройство прилегающей территории», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Трасса для лыжероллеров рядом со спортшколой. Скришот видео из группы vk.com/o.a.kuvshinnikov

Кроме того, будут выделены средства на ремонт «Бабаевской детско-юношеской спортивной школы «Старт», где работает тренером Сергей Цветков, отец биатлониста Максима Цветкова. Здание ДЮСШ построено в 1977 году. Там необходим ремонт крыши и внутренних помещений, а также замена оконных блоков и электропроводки. Реконструкции требует и прилегающая территория. Для проведения соревнований регионального уровня необходимо расширить площадку, увеличить асфальтовый круг лыжероллерной трассы и убрать под землю линии электропередач.

Глава Бабаевского района Юрий Парфенов сказал, что и строительство ФОКа, и ремонт спортшколы будут выполнены 2019 году. В частности, ремонт школы собираются завершить к следующему летнему сезону. На него потребуется 10,1 млн рублей, 90% которых выделит область, 10% - район.