В Соколе при спуске в канализационный люк погиб рабочий

В Соколе при спуске в люк погиб рабочий.

По данным следствия, 9 августа на улице Советской муниципальное предприятие «Коммунальные системы» выполняло плановые работы в системе городской канализации. При спуске в канализационный люк 47-летний работник предприятия потерял сознание и скончался на месте происшествия.

По факту смерти работника коммунальной службы проводится доследственная проверка.

Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Изучаются вопросы соблюдения на предприятии правил ведения безопасных работ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.