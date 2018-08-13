В Соколе при спуске в канализационный люк погиб рабочий

13.08.2018 [Происшествия]

В Соколе при спуске в люк погиб рабочий.

По данным следствия, 9 августа на улице Советской муниципальное предприятие «Коммунальные системы» выполняло плановые работы в системе городской канализации. При спуске в канализационный люк 47-летний работник предприятия потерял сознание и скончался на месте происшествия.

По факту смерти работника коммунальной службы проводится доследственная проверка.

Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Изучаются вопросы соблюдения на предприятии правил ведения безопасных работ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

 

Тэги: несчастный случай

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