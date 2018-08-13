На Кирилловском шоссе при выпекании печенья загорелась пекарня

В Череповце при выпекании печенья загорелась пекарня. ЧП произошло в минувшую субботу около девяти часов утра в одноэтажном панельно-кирпичном здании на Кирилловском шоссе, 80 В. Там находится цех по производству кондитерских изделий предприятия ООО «ГАЛ».

- Очаг возгорания находился в мансардном этаже. Тесто на масляной основе упало на электрические тэны под лентой электрической печи. В 9:03 пожарные были на месте, в 9:29 пожар ликвидировали полностью. В момент возгорания в помещении находилось около 30 человек. Никто из людей не пострадал. На площади 60 кв. метров повреждена кровля, сгорели детали производственной электрической ленточной печи для выпечки печенья, закопчена внутренняя отделка цеха. По предварительным подсчетам, спасли на 2 миллиона материальных ценностей, - рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.