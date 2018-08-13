У 26-летней жительницы Кич-Городецкого района забрали трех детей

У жительницы Кич-Городецкого района изъяли трех детей. Работники отдела судебных приставов исполнили решение суда и передали трех детей 2,4 и 9 лет органам опеки и попечительства.

Подробностей о том, почему детей пришлось забрать, в пресс-службе УФССП пояснить не смогли, сказав лишь, что 26-летняя жительница деревни Казарино ведет асоциальный образ жизни. Женщина живет с гражданским мужем, биологическим отцом 2-летнего и 4-летнего детей, рассказали в УФССП России по Вологодской области.