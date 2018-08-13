В Череповецком районе пожарным пришлось час добираться до деревни: погибла пенсионерка

13.08.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе во время пожара из-за замыкания электропроводки погибла пенсионерка. До места загорания в деревне Степанково пожарные из-за плохих дорог добирались около часа.

- В 5:17 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном жилом дачном доме №55 в деревне Степанково. На месте происшествия пожарные были через час: от близлежащей пожарной станции 30 км, дороги в плохом состоянии. В 6:37 ликвидация горения. В 7:12 ликвидация последствий. Во время проливки обнаружили 77-летнюю женщину без признаков жизни. Установлено, что дом общей площадью 84 кв. метра (6 на 6 - дом, 6 на 8 - двор) в собственности двух человек: погибшей, которая проживала в доме постоянно, и ее родственника, который проживает в Санкт-Петербурге. Известно, что в этой же деревне у пенсионерки проживают родственники. Накануне они навещали пожилую женщину, - рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

В результате пожара уничтожен хозяйственный двор, перекрытия, наружная внутренняя отделка. Повреждены стены дома. Ущерб устанавливается.

Причиной пожара стало замыкание в электропроводке. 

Тэги: пожар, дороги

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