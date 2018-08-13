В 2018-2019 гг на ремонт дорог в Бабаевском районе выделят 454 млн рублей

13.08.2018 [Общество]

В ближайшие 2,5 года на развитие социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры Бабаевского района будет направлено более 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Многомиллионные инвестиции в развитие района были анонсированы губернатором на градостроительном совете во время визита в Бабаево 10 августа.

Глава области и местные власти обсудили ремонт дорог, строительство спортивных объектов, развитие образования и здравоохранения, а также связи и энергетики. Перед началом совещания Олег Кувшинников посетил проблемный участок автомобильной дороги Лентьево - Бабаево – Борисово-Судское. В границах района проходит 100 км магистрали, однако 61,5 км этого участка требуют ремонта.

Как рассказал начальник областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев, в 2018 году будет выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на наиболее критичных участках дороги протяженностью 4 км. На эти цели будет выделено порядка 40 млн рублей.

Кроме того, на остальные муниципальные дороги будет выделено еще 26 млн рублей.

«Очевидно, что этих средств недостаточно, поэтому в следующем году нам необходимо в разы увеличить масштабы ремонтов дороги Лентьево - Бабаево – Борисово-Судское. Кардинально увеличится и объем выделенных средств – 235 миллиона рублей из регионального Дорожного фонда, что позволит нам полностью восстановить 22 километра дороги», - рассказал губернатора области Олег Кувшинников.

Еще одно решение, принятое на градсовете, касается выделения в 2019 году 133 млн рублей на ремонт участков других наиболее востребованных муниципальных дорог:

  • Борисово – Верхний Конец (50 млн. рублей);
  • Бабаево – Торопово – (50 млн. рублей).
  • Бабаево – Сиуч – Капчино – (10 млн. рублей);
  • Борисово – Погост – (15 млн. рублей);
  • Тимошино – Панкратово – (8 млн. рублей).

На градосовете обсудили также ремонт улиц в Бабаево. Обход города протяженностью более 5 км находится в региональной собственности. 10 августа губернатор дал поручение местной администрации готовить документацию по передаче в область транзитного путепровода через железную дорогу и моста через реку Колпь. Кроме того, принято решение предусмотреть в 2019 году выделение из областного бюджета 20 млн рублей на ремонт улицы Ухтомского.

- Таким образом, в 2018 и 2019 годах на ремонт и восстановление разрушенных участков дорог Бабаевского района будет выделено 454 млн рублей, - сообщает пресс-служба губернатора.

Главе района также дано поручение  передать в областную собственность участок магистральной улицы Бабаево - автодороги  Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское.

Тэги: дороги

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