В Вологде на детской площадке нашли убитого жителя Ярославля

13.08.2018 [Происшествия]

В Вологде на детской площадке нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый вологжанин.

Погибшего мужчину во дворе дома №117 по улице Карла Маркса обнаружила днем 11 августа жительница дома. Приехавшие правоохранители выяснили, что погибший - 32-летний житель Ярославля.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, следователи-криминалисты и полицейские провели обследование прилегающей территории, в ходе которого в мусорном баке с бытовыми отходами обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – нож со следами вещества бурого цвета.

По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 42-летнего вологжанина. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Тэги: убийство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды продает троллейбус 1998 года выпуска за 42 тысячи рублей
Житель Вологды получил из Южной Америки посылку с килограммом наркотиков
В Вологде в реке обнаружили тело 40-летнего мужчины
В Вологде экс-директор школы № 1 подозревается в мошенничестве с зарплатами сотрудников
Вологодского бизнесмена Владимира Старцева, ранее приговоренного к пяти годам колонии, выпустили на свободу
Прокуратура обнаружила нарушения в работе Вологдастата
В Череповце КамАЗ насмерть сбил на "зебре" женщину-пешехода
Тарифы на услуги ЖКХ в Вологодской области в июле выросли на 8,8%
По факту убийства полуторамесячной девочки в общежитии в Вологде возбудили уголовное дело
В Великом Устюге пациент ЦРБ ночью выпал из окна пятого этажа
08.08.2018 [Экономика]

Тарифы на услуги ЖКХ в Вологодской области в июле выросли на 8,8%

3715
1
09.08.2018 [Экономика]

Администрация Вологды продает троллейбус 1998 года выпуска за 42 тысячи рублей

14779
4
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

2701
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде четвертый день ищут 15-летную девушку
В Вытегре мужчина на инвалидной коляске четыре года добивался предоставления жилья
В 2019 году в Бабаевском районе откроют новый ФОК
В Соколе при спуске в канализационный люк погиб рабочий
На Кирилловском шоссе при выпекании печенья загорелась пекарня
У 26-летней жительницы Кич-Городецкого района забрали трех детей
В Череповецком районе пожарным пришлось час добираться до деревни: погибла пенсионерка
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

2701
0
13.08.2018 [БлогоVO]

О случившемся в Кондопоге

218
0
12.08.2018 [Обзор Прессы]

Бизнес заключают в крепкие изъятия

710
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика