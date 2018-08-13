В Вологде на детской площадке нашли убитого жителя Ярославля

В Вологде на детской площадке нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый вологжанин.

Погибшего мужчину во дворе дома №117 по улице Карла Маркса обнаружила днем 11 августа жительница дома. Приехавшие правоохранители выяснили, что погибший - 32-летний житель Ярославля.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, следователи-криминалисты и полицейские провели обследование прилегающей территории, в ходе которого в мусорном баке с бытовыми отходами обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – нож со следами вещества бурого цвета.

По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 42-летнего вологжанина. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".